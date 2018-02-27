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Salih Müslüm kararına Türkiye'den ilk tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, terörist Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasıyla ilgili karara tepki göstererek, "Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek" dedi
27 Şubat 2018 15:12
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Salih Müslüm kararına Türkiye'den ilk tepki

Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün serbest bırakılması kararına Türkiye'den ilk tepki geldi.

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek. Bu karar teröre çok net destek kararıdır. Bu tür kararlar hukukla izah edilemeyecek çok net siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine destek kararıdır. Bizim için de şaşırtıcı bir karar değildir. Hukuka uyulsaydı iade edilmek üzere geçici tutuklanmasına karar verilirdi. Hukuk var ama hukuka uyan yok. "


Salih Müslim'in serbest bırakılmasına sert tepki!
Memurlar.Net
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