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'Sahte kekeme profesörü' tutuklandı
Bursa'da kendisini kekeme profesörü olarak tanıtan ve savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Bursa'da kendisini profesör olarak tanıtıp, vatandaşları kekemelik ve konuşma bozukluğu konusunda tedavi ettiği iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Nuri K'nın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazın ardından şüpheli hakkında yeninden gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bunun üzerine zanlıyı tekrar gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Nuri K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olay
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine kekemelik ve konuşma bozukluğu üzerine faaliyette bulunan Emre Nuri K'ye ait merkezde inceleme yapmıştı.
Araştırmaların sonucunda, vatandaşlara, basın mensuplarına, Azerbaycan Üniversitesinden mezun olduktan sonra akademik çalışmalar yaptığını ve profesör olarak Türkiye'ye geldiğini ileri süren Emre Nuri K'nin gerçekte bu yönde sahte belgeler düzenlediğini tespit eden ekipler, sözde tedavi merkezinde şüpheliyi gözaltına almıştı.
Ekipler, Emre Nuri K'nin herhangi bir akademik unvanının bulunmadığını, lise mezunu olduğunu ve Pensilvanya Üniversitesinden alınmış gibi düzenlenen kekemelik ve dil patolojisi sertifikasının da sahte olduğunu belirlemişti.
Şüphelinin, akademik unvanını kullanarak Bursa'da faaliyet gösteren bir Lions Kulübü'nün de 2016-2017 yıllarında başkanlığını yaptığı bildirilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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