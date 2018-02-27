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Çalıştığı yerin FETÖ dershanesi olduğunu bilmiyormuş

Çalıştığı dershanenin FETÖ'ye bağlı olduğunu bilmediğini ileri süren bir sanığa Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, "Bu dediğine çocuklar bile güler. Bari gülünmeyecek şeyler söyle" şeklinde karşılık verdi
27 Şubat 2018 15:41
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Çalıştığı yerin FETÖ dershanesi olduğunu bilmiyormuş

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Çine yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada sanıklara "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Seydikemer-Eşen Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Cihat Altunç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptığı savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

- "Bu dediğine çocuklar bile güler"

Örgütün kapatılan dersanelerinde öğretmenlik yapan tutuklu sanık Erdem Mutlucan ise çalıştığı dönemde kurumun terör örgütüne ait bir kurum olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit'in, "Bu kurumun cemaate bağlı bir kurum olduğunu biliyor muydun?" sorusuna Mutlucan'ın "Hayır bilmiyordum" yanıtını vermesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Körfez dershanesinin cemaate ait olduğunu tüm Türkiye biliyor. Sen üniversite mezunu öğretmenlik yapan birisin, bunu sen mi bilmiyordun? Bu dediğine çocuklar bile güler. Bari gülünmeyecek şeyler söyle." dedi.

Tutuksuz yargılanan eşi Şule Betül Mutlucan ise "Ben ailemin geçimini sağlamak için orada çalıştım. Keşke ailem aç kalsaydı da çalışmasaydım. Bu utançla yaşamak çok zor. Ben çocuklarıma bunu açıklayamıyorum. Ben ByLock kullanmadım. Bu kurumlarda çalıştığım için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

- "Sınav soruları araklandığı için olabilir mi?"

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan eden tutuklu sanık Mehmet İsen, KPSS'yi kazanamadığı için dershanede öğretmen olarak çalışmaya başladığını belirterek, "Bu dershanenin cemaate ait olduğunu biliyordum. O zamanlar en başarılı dershanelerden birisiydi. İyi sonuçlar alıyordu." savunmasını yaptı.

İddia makamı sanığın ifadelerine "Sınav soruları araklandığı için olabilir mi?" şeklinde karşılık verdi.

- Bank Asya için "arabanı sat"

Çalıştığı dershanenin genel müdürünün ByLock yükleme talimatı vermesi üzerine programı yüklediğini söyleyen İsen, "Tüm içerikler bana ait. Dershanenin sorunlarını konuşmak için bu programı yüklemem söylendi. Dershanedeki bir yetkili, Bank Asya'nın sıkıntıda olduğunu, bankaya para yatırmam gerektiğini söyledi. Ben de 'maaşımı düzgün alamıyorum. Nasıl para yatıracağım' deyince, bana arabamı satabileceğimi söyledi." beyanında bulundu.

- Sanıkların tümü ceza aldı

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Cihat Altunç, Hakan Karakaş, Osman Ceylan'a 8'er yıl, İhsan Toprak'a 6 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, diğer tutuklu sanıklar hakkında ise 6 yıl ile 7 yıl 4'er ay arasında hapis cezasıyla birlikte tahliyelerine hükmedip yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar ise 2 yıl ile 7 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan 97 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası istenmişti.
Anadolu Ajansı
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