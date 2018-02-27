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Gül: Hatalarını kısa sürede telafi etmelerini bekliyoruz
Adalet Bakanı Gül: (Salih Müslüm'ün serbest bırakılması) Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz
Adalet Bakanı Gül: "(Salih Müslüm'ün serbest bırakılması) Sözleşmelere, hukuka aykırı bir karar çıkmıştır Çekya yargısından. Konunun takipçisi olacağız. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz."
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