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FETÖ sanığı emekli memura 2 yıl hapis
İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan emekli memur 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan emekli memura 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık S.S. ve avukatı katıldı.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin yapılan tespite itiraz eden sanık, üzerine kayıtlı GSM hattını "Ali" isimli din görevlisine 2014'te verdiğini anlattı.
ByLock yüklenen hattı hiçbir şekilde kendisinin kullanmadığını belirten S.S, bunun da kayıtlarda mevcut olduğunu ifade etti.
Duruşma savcısı, ByLock kullanmadığı ortaya çıkan sanığın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı, FETÖ'nün sohbetlerine katıldığı, kapatılan Zaman gazetesine abone olduğu, örgütle bağlantılı derneğe üyeliği bulunduğunun değerlendirildiğinde "örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti beraat talebinde bulunan sanığa 5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezası daha sonra 2 yıl 1 aya düşürüldü.
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