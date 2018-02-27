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Sağlık Bakanlığı taşeron personel için sınav takvimini yayımladı
Sağlık Bakanlığı taşeron personel için sınav takvimini yayımladı
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Sürekli İşçi Sınav Takvimi
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine yönelik yapılacak olan sınava ilişkin sınav takvimi yayınlanmıştır.
Sınav Takvimi İçin Tıklayınız.
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