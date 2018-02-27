Çavuşoğlu: Çekya'nın bu kararı hukuku ayaklar altına almıştır

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çekya mahkemesinin terörist Salih Müslüm'ü serbest bırakmasına ilişkin, "Bizim için Salih Müslüm bir teröristtir, bir terörist elebaşısıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki bugün mahkeme kararlarıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir." dedi.

Çavuşoğlu, Çukurhan'da düzenlenen bir programın ardından gazetecilerin soruları üzerine, terörist Salih Müslüm'ün Çekya mahkemesince serbest bırakılmasına ilişkin kararını değerlendirdi.

"Çekya'nın bu kararı, hukuku ayaklar altına alan skandal bir karardır. Türkiye'nin bu terörist başıyla ilgili gönderdiği dosyaların, bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde nazara alınmadan verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum." diyen Çavuşoğlu, Çekya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında da Amerika'nın tehditlerine boyun eğerek, "evet" oyu veren ülkeler arasına katılamadığını anımsattı.

Çavuşoğlu, "Çekya'nın bu kararını diliyor ve istiyoruz ki yeniden gözden geçirsin." dedi.

Avrupa'nın son yıllarda teröristler için güvenli bir barınak haline geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Biz her defasında bir teröristin, benim ya da senin teröristin anlayışıyla değerlendirilebileceği bir dönemde değiliz. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin hep birlikte karşı çıkması gereken bir olgudur. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu terör problemiyle yarın Çekya, Avrupa ya da bir başka ülkenin karşı karşıya kalmayacağını düşünmemiz yanlış olur. Terör, bumerang misali dönüp dolaşıp bir gün kendilerini de vurabilecektir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yıllardır terör ve teröristlerle çetin bir mücadele verdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında Zeytin Dalı Harekatı ile başlattığımız terörle mücadeledeki kararlılığımız devam ediyor. Terörle mücadelemiz, tamamen bölgemiz teröristlerden ve terör örgütlerinden arındırılıncaya kadar devam edecektir. Dolayısıyla bizim için Salih Müslüm de bir teröristtir, bir terörist elebaşısıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki, bugün mahkeme kararlarıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir."