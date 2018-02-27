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Memurların alacağı sağlık raporlarına yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı, kamu personelinin alacağı sağlık raporlarına ilişkin olarak, 81 il sağlık müdürlüğüne resmi yazı gönderdi
Sağlık Bakanlığı, 81 il sağlık müdürlüğüne resmi yazı yazarak, kamu personelinin alacağı sağlık raporlarına ilişkin hususların yeniden düzenlendiğini belirtti. Yazıda, sağlık raporu verilirken 2016/12 sayılı Genelgenin değil, 2016 tarihli Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esasların esas alınması istendi
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