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Almanya'da Türk Büyükelçiliği'ne boyalı saldırı
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Türk Büyükelçiliği'ne maskeli 4 kişi tarafından boyalı saldırı düzenlendi
Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde 4 kişi ellerindeki meşaleleri büyükelçilik binasının köşesinde nöbet tutan Alman polislerin görüş açısını kapatmak amacıyla yola attı.
Ardından büyükelçilik binasının ön cephesine sarı, kırmızı ve yeşil renklerde boyalar atarak olay yerinden kaçtı.
Saldırıdan yaklaşık 10 dakika sonra polis ekipleri olay yerine giderek yolu trafiğe kapattı.
Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
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