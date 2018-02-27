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2 HDP'li ismin milletvekilliği düşürüldü
27 Şubat 2018 16:31
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2 HDP'li ismin milletvekilliği düşürüldü

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillikleri düşürüldü.

Ahmet Yıldırım kimdir?

Doçent Dr. Ahmet Yıldırım, 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimi bitirdikten sonra 1994'te Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun olarak 2 yıl lise öğretmeni olarak görevde bulundu. Daha sonraları ise Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görevine başladı.

1998'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Yüksek Lisans yaptı.

2004'te ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde doktora öğrenimini başarı ile tamamladı.

2006 yılında Dicle Üniversitesine (DÜ) Öğretim Üyesi olarak atandı.

2011 yılında Doçent oldu.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda 15 bilimsel tebliğ sundu. Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde 20'yi aşkın bilimsel makalesi yayınlandı. Bir adet bilimsel araştırma nitelikli kitabı bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Doç. Dr. Ahmet Yıldırım 3 Kasım 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Üst Kurul Üyeliğine seçildi.

Doç. Dr. Ahmet Yıldırım 25. Dönem HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) Muş Milletvekili oldu.

İBRAHİM AYHAN KİMDİR?

10 Şubat 1968 senesinde dünyaya gele İbrahim Ayhan aslen Şanlıurfa'nın Sivereklidir.

Babasının adı Ali, annesinin adı Zekiye'dir. Ziraat Mühendisi ve Öğretmen; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zoo Teknik Bölümü mezunudur. Öğretmenlik yaptı.

İngilizce ve Kürtçe bilen Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem Şanlıurfa milletvekilidir. İbrahim Ayhan son olarak gözaltına alınarak gündeme gelmiştir.
Anadolu Ajansı
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