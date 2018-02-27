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Türk akademisyenin çalışmaları 'Çığır açan 10 çalışma' arasına girdi

Araştırmaları, "Çığır açan 10 çalışma" arasına giren ekipte yer alan tek Türk akademisyen Berna Sözen, Akdeniz Üniversitesinin gururu oldu
27 Şubat 2018 16:52
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Türk akademisyenin çalışmaları 'Çığır açan 10 çalışma' arasına girdi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Berna Sözen, araştırmalarının, "Çığır açan 10 çalışma" arasına girmesinin gururunu yaşıyor.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde kök hücrelerin birlikteliğiyle yapay ortamda, anne rahmi olmadan embriyo gelişimini gösteren çalışmanın baş araştırmacısı Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'de 17 kişilik ekiple embriyo üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ekipte yer alan tek Türk bilim insanı olduğuna dikkati çeken Sözen, kök hücrelerin birlikteliğiyle yapay bir ortamda, anne rahmi içerisinde olmaksızın bir embriyo gelişimini gösterdiklerini ifade etti.

Bunun bilimsel çevrelerde önemli bir buluş olarak nitelendirildiğini hatırlatan Sözen, "Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) her yıl kendi bünyesinde olan bir dergiyi o yılın en önemli, bilimde çığır açan 10 çalışmayı derliyor. Bu sene de bizim çalışmamız bu listeye girdi. Dünyada çığır açan bir çalışma oldu ve ilk olarak gösterildi. Bu sene çıkan derlemede bizimki tıp alanındaki çalışmamız tek oldu. Hepimize sürpriz oldu. Science dergisinde de yayınlaşmıştı. Her bilim insanın hayalidir bu yayınlarda yer alabilmek. Bunun gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da Berna Sözen ile yüz yüze görüşüp tebrik ettiğini belirterek, "Üniversite olarak ilkleri barındırıyoruz. Bilimsel çalışmalara her zaman önem veriyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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