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AK Parti'li vekilin danışmanına Meclis'te dayak

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın danışmanı M.C., Meclis'teki lokantada yer, yüzünden çıkan tartışmada tekme- tokat saldırıya uğradı
27 Şubat 2018 17:13
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AK Parti'li vekilin danışmanına Meclis'te dayak

AK Parti'li vekilin danışmanına Meclis'te dayak. TBMM Üyeler Lokantası'nda AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan ve misafirlerine yer tutan danışman M.C., oturmak isteyenlere, masanın dolu olduğunu söyledi. Bu sırada iddiaya göre grup ile M.C. arasında tartışma başladı.

Tartışma büyürken,masaya oturmak isteyen gruptakiler M.C.'ye saldırdı. Üyeler Lokantası'ndaki garsonlar ve diğer danışmanlar tarafından kavgaya müdahale edildi. Gözünde şişlik oluşan ve dudağı patlayan M.C., darp raporu aldı.

Karşı taraf kendilerine küfür edildiğini savunurken, M.C. böyle bir şeyin olmadığını söyledi.
Doğan Haber Ajansı
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