|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
AK Parti'li vekilin danışmanına Meclis'te dayak
AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın danışmanı M.C., Meclis'teki lokantada yer, yüzünden çıkan tartışmada tekme- tokat saldırıya uğradı
AK Parti'li vekilin danışmanına Meclis'te dayak. TBMM Üyeler Lokantası'nda AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan ve misafirlerine yer tutan danışman M.C., oturmak isteyenlere, masanın dolu olduğunu söyledi. Bu sırada iddiaya göre grup ile M.C. arasında tartışma başladı.
Tartışma büyürken,masaya oturmak isteyen gruptakiler M.C.'ye saldırdı. Üyeler Lokantası'ndaki garsonlar ve diğer danışmanlar tarafından kavgaya müdahale edildi. Gözünde şişlik oluşan ve dudağı patlayan M.C., darp raporu aldı.
Karşı taraf kendilerine küfür edildiğini savunurken, M.C. böyle bir şeyin olmadığını söyledi.
Bu haber 15,537 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI