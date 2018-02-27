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Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amanos Dağları kırsalında sürdürülen operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK mensuplarıyla sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
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