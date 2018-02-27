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Talip Geylan'a, Genel Müdür düzeyinde ilk ziyaret

Türk Eğitim Sen'in yeni başkanını, MEB'den ilk ziyaret eden Genel Müdür düzeyinde oldu
27 Şubat 2018 17:32
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Talip Geylan'a, Genel Müdür düzeyinde ilk ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin ve MEB yetkilileri Türk Eğitim Sen'in yeni genel başkanı Talip Geylan'ı ziyaret etti.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı hakkında bilgi verdi.

Öğretmen performans sisteminin taslak aşamasında olduğunu kaydeden Aktekin, amaçlarının öğretmenleri huzursuz etmek olmadığını bildirdi. Huzur ortamını sağlamak için sendikalarla ve diğer paydaşlar ile işbirliğini arzu ettiklerini belirten Aktekin, sendikalardan yönetmelik taslağı hakkında görüş, eleştiri ve öneriler beklediklerini ifade etti.

Talip Geylan da Genel Müdür Sayın Semih Aktekin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, taslak yönetmeliğe dair sendikanın kaygılarını iletti.

Eğitim çalışanlarının birçok sorunla boğuştuğunu söyleyen Geylan, öğretmenleri daha da huzursuz edecek, yaşanan sıkıntılara yeni sorunlar ekleyecek uygulamaların fayda getirmeyeceğini, aksine motivasyonu düşüreceğini, çalışma barışını bozacağını ifade etti.

Türk Eğitim-Sen'in amacının bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olduğunu da bildiren Geylan, eğitim çalışanlarına katkı sağlayacak, onları hak ettikleri konuma ulaştıracak, mutlu edecek her türlü çalışmanın içinde yer alacaklarını; buna karşın öğretmenleri üzecek, mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağlamayacak, itibarlarını ayaklar altına alacak her türlü çalışmanın da karşısında yer alacaklarını belirtti.

Geçen yıl öğretmen performans değerlendirme sistemi için seçilen 12 pilot ilde çalışma başlatıldığını; öğrencilerin hakaret içerikli paylaşımlarının ardından MEB'in, iki gün sonra sistemin kapatıldığını hatırlatan Geylan, "Bu değerlendirmeler asla objektif olmayacak, çalışma barışını bozacak, tehdit içerecektir. Nitekim öğrencilerin öğretmenleri hakkındaki, 'Hocam 100 ver ben de 100 vereyim', 'Yıl intikam yılıdır. Kimse not için yanıma gelmesin' şeklindeki tehdit, şantaj içeren mesajları ve küfürlü sözleri hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Bu uygulamayla öğretmenlerin öğrencilerine hak ettikleri notu vermesi mümkün olamayacak, öğretmenlerin toplumdaki itibarı daha da azalacaktır. Zaten öğretmenlere yönelik şiddet toplumda kanayan bir yaradır. Öğrenci ve veliye değerlendirme hakkı verilmesi öğretmenlere yönelik psikolojik şiddet aracı olarak kullanılabilecektir. Öğrenci üzerinde hiçbir hakimiyeti kalmayan, yetkisiz ve etkisizleştirilen, korkutulan, sindirilen öğretmenlerimizle bu kez de not pazarlığı yapmaya yeltenen öğrenciler ve veliler çıkabilecektir. Veli ve öğrenci tehditleri bu uygulamayla farklı bir boyuta taşınacaktır" dedi.

Türk Eğitim-Sen'in sadece ücret sendikacılığı yapmadığını belirten Geylan, eğitim ve eğitim çalışanları söz konusu olduğunda yanlış gördükleri hususları, eksiklikleri dün ve bugün olduğu gibi yarın da en yüksek perdeden dillendireceklerini söyledi.

Ziyaretin ardından Genel Müdür Sayın Doç. Dr. Semih Aktekin, Talip Geylan'a Samiha Ayverdi'nin Milli Kültür Mes'eleleri ve Maarif Davamız" adlı kitabını takdim etti.
Memurlar.Net
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