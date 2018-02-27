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Bilecik Belediye Başkanı'ndan öğrencilere sucuk ekmek
Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, "kar üzerinde sucuk ekmek" sözünü verdiği öğrencilere yağış olmamasına rağmen yarım ton sucuk dağıttı
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerine mangalda sucuk ikramında bulundu.
Üniversite yerleşkesinde kurulan mangallarda pişirilen 500 kilogram sucuk, ekmek arasında Başkan Yağcı ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından öğrencilere dağıtıldı.
Yağcı, yaptığı açıklamada, daha önce öğrencilere "kar üzerinde sucuk ekmek yiyeceğiz" sözü verdiğini anımsatarak, şunları söyledi:
"Öğrencilerin, 'Başkanım her hafta çorba, sucuk ekmek de isteriz' talebi üzerine 'İnşallah kar yağınca birlikte yeriz' şeklinde söz vermiştik. Fakat bu sene hava şartları farklı oluştu ve kar yağmadı. Gördük ki, bahara doğru gidiyoruz. Biz de sucuk ekmek sözümüzü tutuyoruz."
Üniversite öğrencileri sucuk ekmek ikramına yoğun ilgi gösterdi.
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