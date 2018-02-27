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Antalya'da emniyet eski müdürü ile bir polis tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan eski Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcısı Pınarcı ile bir polis memuru tutuklandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan eski Tanık Koruma Daire Başkan Yardımcısı ikinci sınıf emniyet müdürü Mustafa Pınarcı ile bir polis memuru tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pınarcı'nın da aralarında bulunduğu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
Pınarcı ile polis memuru Mehmet Nesim Özkan tutuklandı, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 23 Şubat'ta düzenlediği operasyonda, aralarında Pınarcı'nın da bulunduğu 4 kişi gözaltına almış, Pınarcı'nın örgütte "güvenilirliği üst düzeyde" kişilerden olduğu öğrenilmişti.
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