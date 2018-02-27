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Türkiye, Çekya'ya nota verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasını, "Çekya'ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız" sözleriyle değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya mahkemesinin PYD'nin eski Eş Genel Başkanı Salih Müslüm hakkındaki serbest bırakma kararını değerlendirdi. Cezayir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Çekya'ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
Çavuşoğlu, "İade talebinde bulunduk fakat mahkeme böyle bir karar verdi. Bu işin peşini bırakmayacağız.
Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Sadace Salih Müslim değil, teröristlerin hiçbirinin peşini bırakmayacağız. Zaten kırmızı bülten de var gerekli takibatı yapacağız" şeklinde konuştu.
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