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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,31 azalışla 162,20 liradan tamamladı
27 Şubat 2018 17:46
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 266,00 lira, Cumhuriyet altını 1.085,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 162,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 162,50 162,70 162,00 162,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.071,00 1.089,00 1.068,00 1.085,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 148,00 152,00 147,50 151,50
Lira(Tam) Ziynet 1.047,00 1.067,00 1.043,00 1.063,00
Yarım Ziynet 523,00 533,00 522,00 532,00
Çeyrek Ziynet 262,00 267,00 261,00 266,00
Anadolu Ajansı
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