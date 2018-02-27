Yargıtay eski üyesi Sözen hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Bekir Sözen savunma yaptı. Duruşmaya, sanık Sözen, yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık hakkındaki iddianamede, örgütün toplantılarına katılan Sözen'in talimatla Danıştay üyeliğine seçildiği, örgütün sivil imamlarıyla farklı tarihlerde birçok kez bir araya geldiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, başkalarının ByLock yazışmalarında isminin geçtiği, örgütün oğluyla da ilgilendiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Sözen, usul itirazlarını dile getirdi.

Hakkındaki soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisiz ve görevsiz olduğunu ileri süren Sözen, davayı görme konusunda da yetkili makamın Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi olduğunu savundu.

Sözen, soruşturma tarihinde kanunen tabi olduğu mahkeme dışında bir merci önünde yargılanmasının tabii hakimlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini öne sürdü.

Aleyhine verilen tanık beyanlarına değinen Sözen, ifadelerin somut olgulara dayanmadığını, soyut beyanlardan oluştuğunu iddia etti. ByLock kullandığı iddiasını reddeden Sözen, programı hiçbir zaman kullanmadığını ve daha önce duymadığını savundu.

Sözen, ByLock yüklü olduğu belirtilen hattın, trafik kazasında kaybeden oğluna ait olduğunu, kendisiyle ilgisinin bulunmadığını ve delil sayılamayacağını ileri sürdü.

Sanık Sözen, hattı oğlunun vefatının ardından hiç kullanmadıklarını ve kapattıklarını söyledi.

ByLock yazışmalarında ismi geçen kişinin kimliğinin belli olmadığını da savunan Sözen, yazışmada "Bekir'in oğlu Ömer" denildiğini ancak oğlunun adının Ömer Faruk olduğunu kaydetti.

Sanık Sözen, iddianamede somut herhangi bir olaya yer verilmediğini iddia ederek, tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tahliye taleplerini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski Danıştay üyeleri Hamza Eyidemir ve Vahit Bektaş ile İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin, eski HSYK üyesi İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in tanık olarak dinlenilmesi, duruşmanın 29 Mayıs'a bırakılması kararlaştırıldı.