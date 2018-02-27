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Öğrencisinden etkilendi Müslümanlığı seçti

Makedonyalı kadın akademisyen, turistik amaçlı geldiği Balıkesir'in Edremit ilçesinde Müslüman oldu
27 Şubat 2018 17:53
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Öğrencisinden etkilendi Müslümanlığı seçti

Makedonya'da bir üniversitede öğretim üyesi olan Slavica Jakimovska, turistik gezi için geldiği Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Makedonya'daki Avrupa Üniversitesinde öğretim üyesi olan Jakimovska, Edremit İlçe Müftülüğüne giderek, İslam dinini seçtiğini ve Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

Bunun üzerine Jakimovska, müftülükte gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Törenin ardından "Müşfika" adını alan Jakimovska, yaptığı açıklamada, eğitim için Türkiye'den ülkesine gelen bir öğrencisinden İslam dini hakkında bilgi aldığını ve etkilendiğini belirterek, ardından Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

Üsküp'te yaşayan Müslümanları ziyaretinde de onların misafirperverliğinden etkilenmesinin İslam dinini seçmekte önemli rolü olduğunu anlatan Jakimovska, ardından Kur'an-ı Kerim'in Makedon dilindeki mealini iki kere okuduğunu da anlattı.

Kelimeişehadet getiren Jakimovska, ilk isteğinin de Mekke ve Medine'ye gitmek olduğunu belirtti.

İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas da törenin ardından Jakimovska'ya "Şimdi kardeş olduk, artık biz kardeşiz. Şu andan itibaren başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün Müslümanların kardeşi oldunuz." dedi.

Bugüne kadar birçok ihtida merasimlerine şahitlik yaptıklarını ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Farklı dinlere mensup ve hatta ateist olan nicelerin İslam diniyle şereflendiğine şahit olduk. Ancak Edremit Müftülüğümüze müracaat ederek Müslüman olmak istediğini ifade eden Makedon akademisyenin, bir üniversitede öğretim üyesi olan bir kişinin İslam'ı seçişi ve onun ihtida merasimindeki samimiyeti bizi çok etkiledi. Bir Türk mesai arkadaşı vasıtasıyla İslam'a merak salmış. İslam hakkında ondan bilgi almış. Kendisi, Makedonca'ya çevrilen Kur'an-ı Kerim'i iki kez hatim etmiş. Kelimeişehadet getirirken titrediğini gördük. Biz de bu samimi ihtidanın sonunda çok mutlu olduk."

Arvas, daha sonra Jakimovska'ya Kiril alfabesiyle ve Fransızca kaleme alınmış Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli kitapları, başörtüsü ve seccade hediye etti.
Anadolu Ajansı
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