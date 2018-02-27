FETÖ'nün yurt imamına 10 yıl 6 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'daki yurtlarının imamı olduğu iddiasıyla yargılanan Mustafa Harput, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Harput tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Mustafa Çorumlu, iddia makamının bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanık Harput'tan diyeceklerini sordu.

Harput, önceki aşamalarda yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini, suçlamaları kabul etmediğini söyledi, adı geçen Konya merkezli YURTDER ile resmi ya da gayriresmi bağı bulunmadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunan Harput, FETÖ ile iltisaklı yurtlarda kalmadığını, yurtlarında işletmeci olarak da görev almadığını beyan etti.

Sanık Harput, ticaretle meşgul olduğunu, FETÖ yapılanmasından kimseyi tanımadığını, kimseyle de ByLock üzerinden görüşmediğini ve kod adı kullanmadığını iddia etti.

Evinde yapılan aramada ele geçirilen yasaklı kitaplar hakkında da "Açık konuşursak, evde olduğunu da sonradan öğrendim. Meğer yayınevi yasaklı hale getirilmiş." dedi.

Harput, hayatı boyunca terör örgütlerini lanetlediğini belirterek şunları söyledi:

"Hiçbir terör örgütüyle temasım olmadı. Üzerime atılı tüm suçları reddediyorum. Hayatım boyunca terörü lanetlemişimdir. Ankara'nın Siteler semtinde kendi halinde küçük esnafım. Şimdiye kadar da devlete ait tüm yükümlülüklerimi yerine getirmişimdir. Sigorta ve Bağ-Kur ödemelerimi, fatura düzenlemelerimi inceleyebilirsiniz. Hep düzgün ödemişimdir. Tutukluluk sürem de 13 ay doldu. Ailem madden manen yıprandı. İş yerimden haberim yok. Tahliyemi talep ediyorum."

Harput'un avukatının da beyanlarının alınmasından sonra Mahkeme Başkanı Çorumlu, sanık Harput'a karar verilmeden önceki son sözlerini sordu.

Harput, suçsuz olduğunu dile getirerek beraatına karar verilmesini istedi.

Müzakere için verilen aranın ardından mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Çorumlu, sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan beraat kararı verdiklerini, Harput'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.