Erdek Belediyesi, ilana kimse başvurmasın diye şu şartları koydu

Erdek Belediyesi yayımladığı sözleşmeli personel alım ilanıyla sanki bu ilana kimse başvurmasın demektedir.

Erdek Belediyesi 22 Şubat'ta bir sözleşmeli haritası mühendisi alımı için ilana çıktı. Tıklayınız.

Ancak, sanki ilana başvuruların az olması için şu özel şartlar konuldu:

1- İlanna başvuru süresi sadece 7 gün olarak belirlendi.

2- İlana ancak şahsen başvurulabilecek.

3- İlana başvurabilmek için Devlet hastanesinden Heyet raporu alma şartı getirildi.

Oysaki, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"in 25. maddesinin 5. fıkrası şu şekildedir:

"Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar."

Bu hükme göre, atama sırasında sağlık için beyan şartı getirilmiştir. Ancak Bakanlar Kurulu atama için bile beyanı yeterli görmüşken, Erdek belediyesi, daha kimin kazandığı bile belli değilken, başvuru sırasında 150-200 TL para harcanarak alınabilen Heyet raporu istemeketdir.