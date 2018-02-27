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Metroda yürüyen merdiven çöktü: 1 kişi kurtarılmaya çalışılıyor

Sarıyer İTÜ Ayazağa Metrosunun çıkışında yer alan yürüyen merdivende meydana gelen göçmede bir kişi içine düşerek sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlilerinin, sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor
27 Şubat 2018 18:07
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Metroda yürüyen merdiven çöktü: 1 kişi kurtarılmaya çalışılıyor

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İTÜ Ayazağa Metro istasyonunun çıkışında bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam mesai saatinin bitimiyle evine gitmek için yoğunlaşan metronun yürüyen merdivenin bir kısmı içine göçtü.

Yürüyen merdivenin üzerinde bulunan bir kişi içine düşerek sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Doğan Haber Ajansı
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