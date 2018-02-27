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İzmir'de FETÖ sanığı eski teğmene 7 yıl 6 ay hapis

İzmir'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski teğmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
27 Şubat 2018 18:14
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İzmir'de FETÖ sanığı eski teğmene 7 yıl 6 ay hapis

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski teğmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Saltuk Buğra Coşkun ve avukatı katıldı.

Duruşmada ifade veren tanık N.H.T. etkin pişmanlıktan faydalandığını belirterek, lise birinci sınıfı 2007'de İzmir'de okuduğunu, maddi imkansızlıklardan ötürü gittiği FETÖ evlerinde sanıkla ders çalıştığını ve bu evlerde birlikte Said-i Nursi'nin kitaplarını okuduklarını anlattı.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını ve ByLock IP adresleriyle 112 kez bağlantı kurduğunu belirtti. Mütalaada, sanığın 2014 yılında sözleşmeli subaylık sınavını kazandığı, Bornova Komando Tugayına atamasının yapıldığı ifade edilerek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanık Coşkun ise Kredi Yurtlar Kurumuna başvurduğunu ancak yurt çıkmadığı için mecburen bu yapının evlerinde kaldığını belirterek, teğmen olmasında yapının dahlinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı, sanığa, "Örgütle ilgili bilgileri devlete verirsen etkin pişmanlıktan faydalanabilirsin. Mahkeme de ona göre karar verir. Senin hakkında ifade veren tanık etkin pişmanlıktan faydalanarak dışarıda geziyor. 'Örgüt mü ailen mi?' diye sorulduğunda ailesini seçti ve şimdi ailesinin yanında. Sen de etkin pişmanlıktan faydalanabilirsin." dedi.

Coşkun, mahkeme başkanının bu hatırlatmasına, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum. Bu örgütün üyesi değilim. Bu sebeple de verebileceğim herhangi bir isim veya bilgi yoktur. ByLock indirmedim, kullanmadım." karşılığını verdi.

Sanık avukatı Bahadır Akyüz de müvekkilinin Bank Asya hesabı olmadığını belirterek, Coşkun'un darbe girişiminden hemen sonra Muğla'ya görevli giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan kişilere karşı görev yaptığını ve bu kişilerin yakalanmalarında aktif olarak yer aldığını ifade etti.

Sanık Coşkun'a önce 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, Coşkun'un, örgütün evlerinde ve yurtlarında kaldığını söylemesi nedeniyle takdir indirimi uyguladı. Sanığın, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

Anadolu Ajansı
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