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Özel eğitime muhtaç öğrencilere eğitim ders ücreti görüşü
28 Şubat 2018 09:00
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Özel eğitime muhtaç öğrencilere eğitim ders ücreti görüşü

T.C.

MİLLİEĞİTİMBAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-869-E.1105721 01.02.2016

Konu : Ek Ders Ücreti

KONYAVALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 19.01.2016 tarihli ve 75438100-840-E.606479 sayılı yazınız.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

Özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere; özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik olarak yerine getirdikleri her türlü eğitim faaliyeti sonucunda ödenecek olan ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla, özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik açılan destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında ödenecek ek ders ücretlerinin ise %125 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceği ile aynı eğitim kurumu yöneticilerinden aynı eğitim kurumlarında özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini fiilen yerine getiren yöneticilere, bu görevleri karşılığında ödenecek ek ders ücretinin hangi oranda fazlasıyla ödeneceğine ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygıneğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve YaygınEğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği gibi hükümde, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlerin özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik yerine getirdikleri eğitim faaliyetlerine bağlı olarak ödenecek olan ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesinde, eğitim faaliyetlerinin niteliği yönüyle herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Bu çerçevede, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlere, özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik yerine getirdikleri her türlü eğitim faaliyeti sonucunda ödenecek ek ders ücretlerinin, ayrım gözetilmeksizin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, ek ders ücretine ilişkin artırımlı ödeme, 657 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 176'ncı maddesinde belirlenen asıl göstergeler (gündüz öğretimi için:140, bunun dışında kalan süreler için:150) üzerinden hesaplanmak durumundadır. Bu nedenle, gerek özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik ders okutanlar bakımından, gerekse bu öğrencilere yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursu bağlamında yapılan artırımlı ödemelerin söz konusu göstergeler dikkate alınarak ayrı ayrı belirlenmesi ve ödemenin asıl ek ders ücreti tutarı ile artırımlı tutarların toplamı üzerinden yapılması uygun olacaktır. Bir başka ifadeyle ödemenin, asıl ek ders ücreti tutarı ile %125 artırımlı tutarın toplamı üzerinden yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, ilgi (b) Kararın 8'inci maddesinin birinci fıkrasında, bahsi geçen kurslar kapsamında yöneticilerin okutabileceği ders saati sayısı belirlenmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, özel eğitim kurumu yöneticilerinden özel eğitim kurumlarında özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik olarak açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini fiilen yerine getiren en fazla bir yöneticinin, anılan günler için 2'şer saat ek ders ücretinden %125 artırımlı olarak yararlandırılması gerektiğideğerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hamza AYDOĞDU

Bakan a.

Genel Müdür
Memurlar.Net - Özel

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