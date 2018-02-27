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Bu hastalık ilk kez küçük Tuncay'da tanımlandı

Tokat'ta, "IL-21 eksikliğinin tanımlandığı dünyadaki ilk hasta" olarak literatüre geçen 15 yaşındaki Tuncay Görmez, rahatsızlığı yüzünden sık sık hastaneye yatmak ve eğitimini de evinde sürdürmek zorunda
27 Şubat 2018 18:27
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Bu hastalık ilk kez küçük Tuncay'da tanımlandı

Bu hastalık ilk kez Tuncay'da tanımlandı.Tokat'ta, "IL-21 eksikliğinin tanımlandığı dünyadaki ilk hasta" olarak literatüre geçen 15 yaşındaki Tuncay Görmez, bağışlık sistemindeki zayıflık nedeniyle sık sık hastaneye yatmak ve eğitimini de evinde sürdürmek zorunda kalıyor.

SAĞLIK SORUNLARI YÜZÜNDEN EVDEN ÇIKAMIYOR

Amerikan Allerji Akademisinin Allerji ve Klinik İmmünoloji dergisinde (The Journal Of Allergy and Clinical Immunology) 2014 yılında yayımlanan makalede IL-21 eksikliğinin tanımlandığı dünyadaki ilk hasta olarak literatüre geçen Görmez, Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile lise eğitimini evde sürdürüyor.

Görmez, sağlık sorunları nedeniyle evinden çıkamıyor ve yaşıtları ile vakit geçiremiyor.Bağışık sisteminin zayıf olması nedeniyle kolayca enfeksiyon kapan ve sık sık hastaneye yatması gereken Tuncay Görmez'in tek isteği arkadaşlarıyla özgürce oynayabilmek.
Anadolu Ajansı
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