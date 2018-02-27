Giresun'da FETÖ hücre evlerine operasyon: 4 gözaltı

Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait iki hücre evine düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerinin, Giresun'un Gaziler ve Gedikkaya mahallelerinde sahte kimliklerle kiralanan örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı iki hücre evinde saklandıklarının belirlemesi üzerine söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Rize, Ordu ve Gümüşhane'deki adli mercilerce haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek suçlarından yakalama kararı çıkarılan S.S, D.B, S.K. ve eşi E.K. gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, odalara özel olarak gizlenmiş sim kartlar, cep telefonları, sahte kimlikler, örgütsel notlar ile bir miktar dolar, avro ve lira ele geçirildi.

Elde edilen dolarlar içerisinde sarılı "kurban", "hizmet", "bağış" yazılı hesapların bulunduğu not kağıtlarının elde edildiği öğrenildi.

Bulundukları illerde örgütün eğitim danışmanı ve esnaf sorumlusu olarak faaliyet gösteren zanlıların ayrıca, örgütün yeni yapılanması içerisinde de görev aldıkları belirlendi.

Polis tarafından ortaya çıkarılan hücre evleriyle ilgili irtibatlı şahısların tespit edilerek yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.