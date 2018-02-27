Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 39,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 1,07 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 5,29 ile turizm oldu.

Küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle güne 119.000 puanın üzerinde başlayan BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde başkan olarak yapacağı ilk para politikası sunum metnindeki açıklamalarının yayınlanmasıyla birlikte 118.460,35 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi kapanışa doğru kayıplarını telafi ederek 119.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 puanın direnç, 116.800 puanın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.