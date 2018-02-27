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'Ankara'ya 15 yılda 90 milyar lira yatırım yaptık'

Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu
27 Şubat 2018 18:53
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'Ankara'ya 15 yılda 90 milyar lira yatırım yaptık'

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

İlk yıl verdiğimiz garantinin üzerinde yolcu oldu, üstüne de para aldık. Tekrar yeniden kiraya verdik, devlet parasını alıyor. Yeni bir pist ihtiyacı var. Keçiören metrosu Kızılay merkezine geliyor, onunda inşaası devam ediyor. 46 kilometre metro hattını kısa sürede tamamladık. Buna 10 kilometre de Keçiören ilave edildi. Daha ihtiyaç var mı var.

''ANKARA'YA 15 YILDA 90 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK''

Başkent ray projesi de hayata geçecek, projenin yapımından çok mahkemeleri sürdü. Ankara'ya 15 yılda 90 milyar lira yatırım yaptık. Şimdi yolu da kentsel dönümümüyle muazzam, ülkemize yakışan bir başşehir oldu. Ankara'ya gelenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Ankara sağlığın da merkezi oluyor.

Ankara sağlığın da merkezi oluyor. Sadece 2 tane şehir hastanesi, 7 bin 500'den fazla yatağı var. Bunları da yakında hizmete alacağız. Ankara savunma sanayinin de merkezi. Yapacak çok işlerimiz var, bitmiş değil. Bunları yaparken rahat durmayanlar var.

Tabiri caizse şeytan taşlamaktan vakit buldukça hizmet ettik. Önce balyozcular, ergenekoncular onları def ettik. Demokrasiye ayar, cumhurbaşkanı seçersiniz seçemezsiniz muhabbeti. Hızları kesilmedi parti kapatma davası geldi. Onu da def ettik, FETÖ'cüler baş göstermeye başladı. Biz baktık ki iş daha geniş bütün alanlarda burada bir virüs gibi sızmışlar. Gezi olayları yargı davası arkasından başlayan FETÖ 15 Temmuz'da karşımıza çıktılar.

Ankara ve İstanbul'da büyük bir mücadele oldu. Ben o gece ile ilgili arkadaşlarla görüştüğümüzde 'elimizde araç yok, yeteri kadar insan yok, nasıl mücadele edeceğiz?' dediklerinde baktım ki korku, tedirginlik var dedim ki 'can vereceğiz, kan vereceğiz ama bu ülkeyi bu alçaklara teslim etmeyeceğiz.

Türkiye, bir yandan kalkınmasını büyümesini vatandaşın refahı, gençlere kadınlara istihdam oluşturma çabası gösterirken bir yandan da bekaa mücadelesi veriyor. Suriye'deki otorite boşluğu bazılarının iştahını kabarttı.

''PKK, TERÖR DEVLETİ KURMAYA ÇALIŞIYOR''

Terörü kendilerine yoldaş alan müttefiklerimiz var. Amerika bunu yapıyor. Bir yandan DEAŞ mücadelesi diyoruz önünü açıyorlar silah veriyorlar. Rakka'dan çıkarıp milletin başına bela olsun diye, şimdi onlar Afrin'de PKK kılık değiştirdi, isim değiştirdi, Türkiye'nin hudutları boyunca bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar.

Göreve geldiğimizde 12 ilimiz ihracat yapıyordu şimdi ihracat yapmayan yok. 15 yılda yağtığımız tünellerin uzunluğu 400 kilometre. 80 sende yapılanı biz bir sende yapıyoruz. Darbe oldu felaket tellallalları başladı, not indirme yarışına girdiler. Başarılı da oldular 2013'ün 3. çeyreğinde Türkiye küçüldü ama tekrar ayağa kalktı.

''TÜRKİYE'DE İKTİDARLARI ARTIK SANDIK BELİRLEYECEK''

Referandum da mücadeleyi tüm Avrupa'ya karşı verdik. Aleyhimize kampanyalar yaptılar, bizim kampanyalarımzıı engellediler. Dilimiz döndükçe anlattık. Asıl şimdi başlıyor, yeni sistem devreye girecek. Uyum yasaları var onları yapıyoruz. İktidarları sandık belirleyecek. Önceden böyle değildi. Şimdi sandık açılacak ülkeyi 5 yıllığına yönetecek kimse belli olacak. Meclis teşekkür edecek ve memleketin ihtiyacı olan kanunları yapacak ve seçilmiş hükümeti denetleyecek. Meclis ve cumhurbaşkanı seçim kararı alabilecek.
Memurlar.Net
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