1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 2 Mart Cuma gününe kadar Marmara bölgesinde bazı illerde zirai don olacağını bildirdi
27 Şubat 2018 19:07
Yazdır
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın geceden itibaren 2 Mart Cuma gününe kadar Marmara bölgesinde bazı illerde zirai don beklendiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın gece saatleri ile 1 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde hafif ve orta şiddette don görüleceğini bildirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde 1 Mart Perşembe gecesi ile 2 Mart Cuma sabah saatlerinde kuvvetli don, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif ve orta şiddette don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haber 2,524 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Baz istasyonuna ne kadar yakınsanız o kadar iyi'
28 Şubat 2018 08:59		 Karayollarında durum
28 Şubat 2018 08:50
Kapalı alan yasağı tanımayan nargile, dumanıyla Türkiye'yi boğuyor
28 Şubat 2018 07:35		 Batı kesimlerinde sıcaklık azalacak-Haritalı
28 Şubat 2018 06:30
Kastamonu'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 ölü
28 Şubat 2018 01:30		 Edirne'de 28 Şubat'ta okullar tatil paylaşımı kafa karıştırdı
28 Şubat 2018 00:51
Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
28 Şubat 2018 00:50		 Vazife malülü üsteğmen kanundan yararlanmak istiyor
27 Şubat 2018 23:28
Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı
27 Şubat 2018 22:04		 Trafik kazalarına son 10 yılda 50 bin 766 kurban verdik
27 Şubat 2018 21:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, vefat ettikten sonra görevine iade edildi
Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları
Erdek Belediyesi, ilana kimse başvurmasın diye şu şartları koydu
'Kaya tuzunda radyoaktif madde'
ABD: Suriye'deki ateşkes kararı Türkiye'yi de kapsıyor
600 mağdur yeniden yargılama bekliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'ilkeler ittifakı'na yeşil ışık
Ekonomiye can suyu paketi
'Gerçek' babaya tazminat şoku
FETÖ'nün gaygubet evlerine operasyon: 17 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eypio 1
kadınla erkeğin asansöre binmesi halvettir 2
acısa da öldürmez 2
Breaking Bad 2
limonlu su içen ablalar 1
taklit nick 3
batan geminin malları bunlar 1
semaver 1
delirmek 3
Şikayet et butonu 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam