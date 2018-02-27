Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın geceden itibaren 2 Mart Cuma gününe kadar Marmara bölgesinde bazı illerde zirai don beklendiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın gece saatleri ile 1 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde hafif ve orta şiddette don görüleceğini bildirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde 1 Mart Perşembe gecesi ile 2 Mart Cuma sabah saatlerinde kuvvetli don, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif ve orta şiddette don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.