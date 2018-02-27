1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Boydaklarla Gülen'in bağlantısı şirket üzerinden çıktı

Fetulluh Gülen'in yeğeni Zehra Kurucan ve eşi Ahmet Kurucan ile Sami Boydak ve eşi Sema Boydak'ın Amerika'da Boydak Holding'e ait şirket aracılığıyla sık sık görüştükleri ortaya çıktı.
27 Şubat 2018 19:10
Yazdır
Boydaklarla Gülen'in bağlantısı şirket üzerinden çıktı

Fetulluh Gülen'in yeğeni Zehra Kurucan ve eşi Ahmet Kurucan ile Sami Boydak ve eşi Sema Boydak'ın Amerika'da Boydak Holding'e ait şirket aracılığıyla sık sık görüştükleri ortaya çıktı.

Amerika'da Boydak Holding'e bağlı Sunset International şirketinin başında bulunduğu süre içinde onlarca kere Amerika'ya gelip giden Sami Boydak'ın bu ziyaretlerinin araştırılması sonrasında çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Söz konusu ziyaretlere eşi Sema Boydak ile giden Sami Boydak'ın ziyaretler esnasında, Fetullah Gülen'in kız kardeşinin kızı olan Zehra Kurucan ile sık sık görüştükleri tespit edildi. Halen tutuklu bulunan Memduh Boydak'ın da sık sık aynı görüşme ağı içinde olduğu, görüşmelerin Sunset şirketinin Bilici soyadlı ortağı tarafından sağlandığı da ortaya çıktı.

Sami Boydak 19 Şubat'ta tutuklanmıştı

19 Şubat'ta Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Boydak ailesinden 10 şüpheli hakkında 17-25 Aralık olaylarında FETÖ liderinin üyeleri ve destekçilerine Bank Asya'ya mevduat yapma, hesap açma ve bakiye artırma çağrısında bulunmasının ardından Bank Asya'ya destek oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarmıştı. Boydaklardan Sema, Ayşe, Merve, Yusuf, Mehmet Emin, İbrahim Boydak çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, Sami Boydak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sunset hakkında

2001 yılında Sunset International, İstikbal ve Bellona markalarını, Amerika'da pazarlamak amacıyla kuruldu. Wall-Mart, Target ve JC Penney gibi dev mağaza zincirlerinin internet siteleri üzerinden de pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir. Sunset International Trade LLC, New Jersey ABD'de faaliyete geçti. Orpaş Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. kuruldu.
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,763 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün Osmangazi üniversite yapılanmasında 1 sanığa tahliye
28 Şubat 2018 10:12		 Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı
28 Şubat 2018 09:41
PKK'ya ait dergi satışı yapan 2 öğrenciden 1'i tutuklandı
28 Şubat 2018 09:27		 Cinderesi ve Raco'ya 'yumuşatma'
28 Şubat 2018 08:05
28 Şubat kararlarının çoğunda FETÖ'cü hakimlerin imzası var
28 Şubat 2018 07:05		 FETÖ'nün gaygubet evlerine operasyon: 17 kişi tutuklandı
28 Şubat 2018 05:10
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
28 Şubat 2018 01:51		 Bursa'da FETÖ üyesi okul yöneticileri ve öğretmenler tutuklandı
28 Şubat 2018 00:29
'FETÖ'nün mütevelli heyeti' davasında ara karar
28 Şubat 2018 00:04		 ABD, DEAŞ ile ilişkili grupları terör listesine aldı
27 Şubat 2018 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, vefat ettikten sonra görevine iade edildi
Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları
Erdek Belediyesi, ilana kimse başvurmasın diye şu şartları koydu
'Kaya tuzunda radyoaktif madde'
ABD: Suriye'deki ateşkes kararı Türkiye'yi de kapsıyor
600 mağdur yeniden yargılama bekliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'ilkeler ittifakı'na yeşil ışık
Ekonomiye can suyu paketi
'Gerçek' babaya tazminat şoku
FETÖ'nün gaygubet evlerine operasyon: 17 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eypio 1
kadınla erkeğin asansöre binmesi halvettir 2
acısa da öldürmez 2
Breaking Bad 2
limonlu su içen ablalar 1
taklit nick 3
batan geminin malları bunlar 1
semaver 1
delirmek 3
Şikayet et butonu 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam