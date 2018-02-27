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Tehdit ve hakaret iddiasıyla öğretmene gözaltı
Hatay'daki bir kadını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddia edilen ücretli öğretmen, Adana'nın Kozan ilçesinde gözaltına alındı
Hatay'daki bir kadını sosyal medya üzerinden tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu öne sürülen ücretli öğretmen, Adana'nın Kozan ilçesinde gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 yaşındaki Gülay M'yi sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu öne sürülen Adana'nın Feke ilçesindeki bir ilkokulda görevli ücretli öğretmen Erdoğan K. hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Kozan ilçesinde gözaltına aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmeni görevden alarak hakkında inceleme başlattı.
Gülay M'nin yaşadıklarına dikkati çekmek için sosyal medya hesaplarından çok sayıda paylaşımlar yapıldığı, Erdoğan K'nin ise sosyal medya üzerinden de kadına tehdit ve hakaretlerine devam ettiği öğrenildi.
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