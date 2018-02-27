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Metro istasyonundaki yürüyen merdivende çökme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "İtfaiye, vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmıştır. Hastanede tedavi altına alınan yolcumuzun sol kolunda kırık, diğer kolunda ve bacaklarında ezikler olduğu belirtilmiştir"
Yenikapı-Hacıosman metrosunun Ayazağa istasyonunda, yürüyen merdivenin bir bölümünün çökmesi sonucu boşluğa düşen kişinin itfaiye ekiplerince kurtarıldığı, sol kolunda kırık olduğu bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında, bir vatandaşın, bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate almayarak tehlikeli bölgeye girdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu sırada hizmet vermeyen ve bakımı yapılan merdivende tambur boşalması meydana gelmiş, basamaklar çökerek vatandaş merdiven altına düşmüştür. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmıştır. Hastanede tedavi altına alınan yolcumuzun ortopedi uzmanı tarafından yapılan ilk muayenesinde sol kolunda kırık, diğer kolunda ve bacaklarında ezikler olduğu belirtilmiştir. Kesin bilgilerin tomografi sonuçlarından sonra söyleyeceği belirtilmiştir."
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