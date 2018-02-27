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TSK paylaştı! Org. Hulusi Akar'ı gülümseten tekmil
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Oğulpınar Hudut karakolunda incelemede bulundu. Ziyareti sırasında bir askerin tekmili Akar'ı gülümsetti. Org. Akar daha sonra asker ile sohbet etti. İşte o görüntüler...
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Hatay Oğulpınar Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu açıkladı.
Genelkurmay başkanlığı, ziyaretle ilgili görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir askerin tekmiline Akar'ın önce gülümsediği ardından askerle sohbet ettiği görülüyor.
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