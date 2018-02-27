Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yangın

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt ilçe merkezindeki 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın yatakhane kışlasının çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ardından komutanlığa çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle yatakhane binasının çatık kısmını tamamen alevler sardı.

Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın için Ağrı, Iğdır ve Diyadin itfaiyelerinden takviye ekip istendiği öğrenildi.

Yangında ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı personel lojmanlarındaki yangına ilişkin, "Yangın kontrol altına alındı. Allah'a şükür can kaybı ve yaralanma yok." dedi.

Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına Ağrı, Iğdır, Doğubayazıt, Diyadin ilçelerindeki itfaiye ekipleri ile Doğubayazıt'taki emniyet ve jandarmaya ait TOMA'ların müdahale ettiğini vurguladı. Elban, şunları dile getirdi:

"Yangın kontrol altına alındı ve risk azaldı. Alt katların çok etkilenmediği değerlendiriliyor. Şu anda çatıdaki yangın, söndürme yapıldığı için içeri henüz girilemedi. Dolayısıyla alt katlara bir şey olmadığı değerlendiriliyor. Belki çatı altındaki bölümler etkilenmiş olabilir. Yangın kontrol altına alındı. Allah'a şükür can kaybı ve yaralanma yok. Biliyorsunuz bacalarda bazen yangın oluşabiliyor. O tür bir şeyden şüpheleniliyor. Orada doğalgaz yok. Kömürle ısınıyor. Böyle bir şeyin üzerinde duruluyor ve kuvvetle muhtemel öyle düşünülüyor. İtfaiye raporuna göre belki elektrik kaçağı da olabilir. Ama şu an en kuvvetli ihtimal bacadan kaynaklandığı değerlendiriliyor."

Elban, söndürme ve soğutma işlemlerinden sonra gerekli incelemelerin yapılacağını aktardı.