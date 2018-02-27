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Hizmetli tutuklandı, okul müdürüne soruşturma açıldı

Başakşehir'deki bir lisede çalışan hizmetli, öğrencilere "cinsel istismar"da bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı
27 Şubat 2018 20:04
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Hizmetli tutuklandı, okul müdürüne soruşturma açıldı

Başakşehir'de bir Anadolu lisesinde çalışan hizmetli, öğrencilere "cinsel istismar"da bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi'nde hademe olarak çalışan bir hizmetlinin, okuldan 3 öğrenciye karşı sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "çocukların cinsel istismarı" suçunu düzenleyen hükmü uyarınca tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Okul müdürü hakkında da TCK'nin "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" maddesi kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

Okul müdürü ve temizlik görevlisine taciz soruşturması
Anadolu Ajansı
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