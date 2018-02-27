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Karabük'te 3 çocuk hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı
Karabük'te 3 çocuk, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Karabük'te 3 çocuk, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri Ö.Y.Y'nin (14) kullandığı motosikleti durdurdu.
Yapılan kontrolde motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinden motosikleti çaldığı öne sürülen Ö.Y.Y. ve ona yardımcı oldukları iddia edilen L.B.N (12) ve D.A (13) gözaltına alındı.
Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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