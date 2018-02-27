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Bakan Gül'den o akademisyen'e ilişkin açıklama

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdullah Akın'ın sözlerine ilişkin soru üzerine de Akdağ, "Hukukumuza aykırı ve ceza hukukunu ilgilendiren hususlar, böyle bir fiil vuku bulmuşsa, ben bilmiyorum çünkü, mutlaka savcılar gereğini yapacaktır, yapmaları da gerekir. Konu hükümetimizi değil, üniversiteyi, dolayısıyla da YÖK'ü ilgilendiren bir husustur. İnanıyorum ki ilgililer gereği biçimiyle bu konu ile ilgilenecektir." diye konuştu.
27 Şubat 2018 20:29
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Bakan Gül'den o akademisyen'e ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vatandaşların küçük alacaklardan dolayı icralık olmaması adına bir çalışma içinde olduklarını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan "İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarının tümü üzerinde milletvekilerinin sorularını yanıtlayan Gül, 2016 yılı icra dairelerinde takip dosya sayısının 2015'ten devreden 18 milyon 80 bin 658, 2016'da gelen 8 milyon 863 bin 894, sonuçlandırılan 2 milyon 388 bin 817, işlemden kaldırılan 5 milyon 168 bin 247, devreden 19 milyon 389 bin 488 olduğunu bildirdi.

Gül, 2017 icra takip sayılarının 2016'dan devreden 19 milyon 463 bin, yıl içinde gelen 8 milyon 577 bin, sonuçlandırılan 2 milyon 481 bin, işlemden kaldırılan 5 milyon 110 bin, devreden 20 milyon 448 bin olduğu bilgisini vererek, 2015 yılı iflas ertelemeye ilişkin başvuru sayısının 476, kabul sayısının 83 olduğunu ifade etti.

2016 yılı iflas ertelemeye ilişkin başvuru sayısını 654, kabulü de 100 olarak açıklayan Gül, "Vatandaşlarımız küçük alacaklara da ilişkin de icralık olabilmekte. Vatandaşımızın küçük alacaklardan dolayı da icralık olmaması adına bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

Milletvekillerine implant ödemelerinin 8'den 12'ye çıkarılmasıyla ilgili bir soru üzerine Gül, şunları belirtti:

"Eğer bir tasarruf varsa Meclis Başkanlık Divanımızın bir kararıysa yasama, yürütme ayrıdır. Bu Meclisin yönetimiyle ilgili, tüm partilerin çalışmasıyla ilgili bir tasarruftur. Bu konuda elbette en doğrusu yapıldığı kanaatindeyim. Bu konuda özellikle Genel Kurulda Meclisin itibarını da en başta bizlerin koruması elbette gerekecektir."

"Deniz Yücel tahliye edilmeden önce Başbakanlar görüştü. Enis Berberoğlu ya da diğer gazetecilerin tahliye olması için kiminle görüşmemiz gerekiyor?" görüşünün ortaya atıldığını belirten Bakan Gül, şunları belirtti:

"Yargı bağımsızdır ve yargı vermiş olduğu kararları dosya kapsamında değerlendirerek vermektedir ve hiçbir şekilde bu tür temaslarda kamuoyunda adı geçen isimlerle yapılan görüşmeler neticesinde bir yargılama yapılmamıştır ya da bir karar asla alınmamıştır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu hususta tahliyelere ilişkin müracaatlar, itirazlar elbette mahkemeye yapılmaktadır. Yürütme organının bu konuda hiçbir yetkisi, tasarrufu olamaz."

Gül, tasarıyla ilgili bilgi verdi.

-"Mutlaka savcılar gereğini yapacaktır"

Tasarının birinci bölümü üzerinde soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde işçi, memur ve üreticinin korunacağını söyledi.

Özelleştirilme kapsamındaki fabrikaların, uzun müddet boyunca çalıştıracağını aktaran Akdağ, "İnanıyorum ki yakında şartnameler açıklanınca hem çalışanları hem de şeker pancarı üreticisini, bütün kotalarıyla beraber koruyan bir özelleştirmenin yapıldığını göreceğiz." dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde devlet hastanesinin yapılmasının planlandığını ancak arsa sıkıntısından bunun dolayı geciktiğini dile getiren Akdağ, Seyhan'da da bir hastane inşa edileceğini kaydetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdullah Akın'ın sözlerine ilişkin soru üzerine de Akdağ, "Hukukumuza aykırı ve ceza hukukunu ilgilendiren hususlar, böyle bir fiil vuku bulmuşsa, ben bilmiyorum çünkü, mutlaka savcılar gereğini yapacaktır, yapmaları da gerekir. Konu hükümetimizi değil, üniversiteyi, dolayısıyla da YÖK'ü ilgilendiren bir husustur. İnanıyorum ki ilgililer gereği biçimiyle bu konu ile ilgilenecektir." diye konuştu.

-"Kanunlar bu şekliyle gelirse..."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tasarıyla, insanların ve yatırımcıların hayatını kolaylaştıracak kararlar alındığını belirterek, "Biz de CHP olarak söylediğimiz budur. Eğer kanunlar bu şekliyle gelir, komisyonlarda incelenir, komisyonlarda diğer siyasi partilerin de görüşleri alınırsa bugün yaptığımız gibi bir uzlaşı içerisinde hem yatırımcımızın hem de insanlarımızın önünü açacak yasalar bir oy birliğiyle çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da partisinin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sunulması amacıyla tasarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması yönündeki önerilerinin alt komisyonda ve ana komisyonda yapılan değişikliklerle büyük oranda karşılandığını ifade etti.

Aksu, kanun tasarısının yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz da "Temelde karşı olmadığımız yasa tasarısında, özensizlikten, hazırlıksızlıktan ve gelecek öngörüsünden uzak yaklaşımın sonuçları olarak ortaya çıkacak yeni sorun alanları dikkate değer bulunmalıdır ve tasarı bu anlamıyla bir kez daha gözden geçirilmelidir." görüşünü dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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