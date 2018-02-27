1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtta kalan lise öğrencisi, kendini astı

ŞANLIURFAda, lise öğrencisi F.B., kaldığı yurt odasındaki ranzanın demirine eşarpla kendini asarak yaşamına son verdi. Yaşamını yitiren arkadaşlarını gören ve korkuya kapılan diğer kız öğrenciler, ailelerine haber verilerek yurttan tahliye edildi.
27 Şubat 2018 20:49
Yazdır
Yurtta kalan lise öğrencisi, kendini astı

Olay, dün gece geç saatlerde Akbayır Mahallesinde bulunan Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda meydana geldi. İddiaya göre 11'inci sınıf öğrencisi F.B., arkadaşları etüt odasında olduğu sırada boynuna geçirdiği eşarbı ranzanın demirine bağlayarak kendini astı. Bir süre sonra odaya giren arkadaşları F.B.'yi ranzada asılı görerek çığlık attı. Çığlıklar üzerine odaya gelen idareciler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, yaptığı kontrolde F.B.nin yaşamanı yitirdiğini belirledi.

Korkuya kapılan kız öğrencilerin durumu anlattığı ailelerine haber vermesi üzerine velileri yurt binasına akın etti. Kız çocuklarını yurttan gözyaşları içerisinde teslim alan aileler evlerine giderken, F.B.nin ölüm haberini alan ailesi de yurda geldi. Burada sinir krizi geçiren F.B.'nin yakınları, yurt binasının kapı ve penceresini tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği aile, olay yerinden uzaklaştırılırken, intihar eden öğrencinin cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 6,967 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gecekondu yakan suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı
28 Şubat 2018 10:43		 Çorum'da otomobil kanala devrildi: 1 ölü
28 Şubat 2018 09:14
Sarı ışıkta geçen sürücü Meryem'i hayattan koparttı
28 Şubat 2018 07:50		 Belediye işçisi görev yeri değiştirilince çatıya çıktı
27 Şubat 2018 23:43
Çalıntı resmi araçla Bolu'ya gezmeye gelen 3 kişi yakalandı
27 Şubat 2018 18:41		 Karaman'da kayıp 2 kişinin cesedi uçurumda bulundu
27 Şubat 2018 17:29
AK Parti'li vekilin danışmanına Meclis'te dayak
27 Şubat 2018 17:13		 'Sahte kekeme profesörü' tutuklandı
27 Şubat 2018 15:24
Konya'da otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
27 Şubat 2018 15:10		 Başkentte zehir tacirlerine darbe
27 Şubat 2018 14:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, vefat ettikten sonra görevine iade edildi
Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları
Erdek Belediyesi, ilana kimse başvurmasın diye şu şartları koydu
'Kaya tuzunda radyoaktif madde'
ABD: Suriye'deki ateşkes kararı Türkiye'yi de kapsıyor
600 mağdur yeniden yargılama bekliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'ilkeler ittifakı'na yeşil ışık
Ekonomiye can suyu paketi
'Gerçek' babaya tazminat şoku
FETÖ'nün gaygubet evlerine operasyon: 17 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Polat Alemdar 2
filozof 1
alyan anahtarı 1
vergi iade zarfı doldurmak 5
kreşteki çocuklara terlik ve tekmeyle dayak atılması 1
kadinlarin otomobil kullanmasi 1
hoşgeldin 3
dokuzsekiz 7
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 2
devlet bahçeli 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam