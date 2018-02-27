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Toprak altında kalan belediye işçisi defnedildi
Döşemealtı'nda içme suyu isale hattı döşemek üzere yapılan kazı sırasında toprak altında kalarak yaşamını yitiren işçinin cenazesi defnedildi
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde içme suyu isale hattı döşemek üzere yapılan kazı sırasında toprak altında kalarak yaşamını yitiren işçi İbrahim Özcan'ın cenazesi defnedildi.
Döşemealtı ilçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri tarafından içme suyu isale hattı döşeme çalışması yapıldığı sırada meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Özcan'ın cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.
Evli ve bir çocuk babası olan Özcan'ın cenazesi, Kepez ilçesindeki Sütçüler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sütçüler Mezarlığı'nda defnedildi.
Göçükte yaralanan Sinan Sağlam'ın Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Antalya-Burdur yolunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekiplerinin içme suyu isale hattı kazısı yaptığı sırada toprak kayması sonucu 1 işçi ölmüş, 1 işçi de yaralanmıştı.
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