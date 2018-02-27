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Bakanlar Kaya ve Yılmaz şehit ailesini ziyaret etti
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Manisa'nın Soma ilçesinde temaslarda bulunan Kaya ve Yılmaz, karayoluyla İzmir'e geçerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın Bayraklı ilçesindeki ailesini ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Bakanlar Kaya ve Yılmaz, şehidin babası Zeki ve annesi Fatma Akdoğan'a taziyelerini bildirdi.
Ziyaret sırasında Bakanlara İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve ilgililer eşlik etti.
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