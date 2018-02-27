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Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, Kuvvetli Fırtına Uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Yapılan Kuvvetli Fırtına Uyarısına İlişkin Basın Duyurusu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 28.02.2018 Çarşamba günü 04.00-22.00 saatleri arasında ilimiz genelinde güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiği bildirilmektedir.
Bu çerçevede kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler) vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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