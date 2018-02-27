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Emniyet'ten 9 ilde 3,5 milyar TL'lik bahis operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana merkezli 9 ilde 3,5 Milyar TL'lik ''Yasa Dışı Bahis Operasyonu'' düzenledi.
27 Şubat 2018 22:08
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Emniyet'ten 9 ilde 3,5 milyar TL'lik bahis operasyonu

EMNİYETTEN YAPILAN BASIN DUYURUSU

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana merkezli 9 ilde 3,5 Milyar TL'lik ''Yasa Dışı Bahis Operasyonu'' düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana merkezli 9 ilde 13-23 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan yasadışı bahis operasyonlarında 109 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon dahilinde şirket ve şahıs hesaplarının incelenmesi sonucunda yasadışı bahisten 3,5 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edilerek 24 milyon TL'sine el konuldu.

26 Şubat günü adliye makamlara sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 39'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Türk Polis Teşkilat her türlü suçla mücadelesine aralıksız devam edecektir.
Memurlar.Net
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