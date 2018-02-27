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Moody's Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde, 3,2'den yüzde 4'e, gelecek yıla ilişkin beklentisini ise yüzde 3,3'den yüzde 3,5'e revize etti.
27 Şubat 2018 22:23
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Moody's Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 4'e, gelecek yıla ilişkin beklentisini ise yüzde 3,3'den yüzde 3,5'e yükseltti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan G-20 ülkelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye için 2018 yılına ilişkin büyüme beklentimizi yüzde 3,2'den yüzde 4,0'e, 2019 yılına ilişkin büyüme beklentimizi yüzde 3,3'den yüzde 3,5'e revize ettik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Türkiye'nin geçen yıl potansiyelin üzerinde yüzde 6,7'lik güçlü bir büyüme kaydettiği, önümüzdeki dönemde büyümenin bir miktar hız kesmesinin beklendiği belirtilirken, "2018 ve 2019 için büyümenin biraz daha yüksek olması yönündeki beklentimiz, hükümetin 2019 yılının kasım ayındaki başkanlık seçimi öncesinde ekonomik büyümeyi yüksek tutmak için mali önlemleri almaya devam edeceğine dair görüşümüzü yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

Moody's açıklamasına göre, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı G-20 ülkelerinin bu yıl sonuna ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e, 2019 yılı için ise yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseltildi.

ABD'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ise mali genişlemenin etkisiyle yüzde 2,3'ten yüzde 2,7'e, 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e revize edildi.

İngiltere'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 1,0'dan yüzde 1,3'e, 2019 yılına ilişkin beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya revize edildi.

Japonya'nın ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 1,1'den yüzde 1,3'e, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 1,0'dan yüzde 1,1'e yükseltildi.

Güney Kore'nin 2018 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3,0 seviyesine yükseltilirken, gelecek yıl sonunda büyüme beklentisi yüzde 2,7 olarak belirlendi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Çin'in büyüme görünümüne ilişkin öngörülerinde değişikliğe gitmeyerek, bu yıla ilişkin yüzde 6,6 ve gelecek yıla ilişkin yüzde 6,4 olan tahminini teyit etti.

Güney Afrika'nın bu yıla ve gelecek yıla ilişkin büyüme beklentileri 0.20 baz puan artırılarak, 2018 için yüzde 1,4'e, 2019 yılı için yüzde 1,9'a yükseltildi.

Anadolu Ajansı
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