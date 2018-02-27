1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk mühendislerin ürettiği traktörler dünya pazarında

Türk mühendisler tarafından tasarlanan, TürkTraktör'ün Ankara ve Sakarya'daki fabrikalarında üretilen traktörler, 130'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.
27 Şubat 2018 22:33
Yazdır
Türk mühendislerin ürettiği traktörler dünya pazarında

Türk mühendisler tarafından tasarlanan, TürkTraktör'ün Ankara ve Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikalarında üretilen traktörler, Türkiye'nin yanı sıra 130'dan fazla ülkeye gönderiliyor.

New Holland, Case IH ile Steyr marka traktörleri üreten ve Türkiye traktör pazarında önemli bir paya sahip olan TürkTraktör'de Türk mühendislerin geliştirdiği yerli traktör motorunun da yapımı sağlanıyor.

Dünya Klasında Üretim (WCM) metotlarıyla yürüttüğü üretim sistemi sayesinde TürkTraktör'ün Ankara tesisi 2016, Sakarya Erenler tesisi ise 2017'de "Bronz Fabrika" unvanı almaya hak kazandı.

"Yeşil Bina" konseptiyle hayata geçen ve birbirine paralel boya öncesi, boya ve boya sonrası olmak üzere altı montaj hattı bulunan Erenler fabrikasında ergonomik çalışma şartları sunularak, düşük enerji ve su tüketiminin yanı sıra güneş ışığından maksimum düzeyde yararlanılarak doğa dostu üretim destekleniyor.

"Traktör parçaların tamamına yakını Türkiye'de üretiliyor"

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bini Sakarya'daki fabrikada olmak üzere TürkTraktör'de 3 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Yılda yaklaşık 50 bin traktör ürettiklerini ve üretimin yaklaşık 4'te birinin 130'dan fazla ülkeye satıldığını belirten Votta, "Elbette biz de bazı parçaları dışarıdan tedarik ediyoruz ancak üretimimizin yüzde 80'ininden fazlası yerli. Gururla ifade etmek isteriz ki tesiste üretilen traktör parçalarının neredeyse hepsi Türkiye'de Türk mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Burada üretilen traktörlerdeki ithal parça oranı çok düşük." diye konuştu.

Votta, ithal ettikleri parçaların da enjeksiyon sistemindeki ufak bir parça gibi uzmanlık gerektiren parçalar olduğunu vurgulayarak, "Ama bu fabrikadaki traktörlere baktığınızda motorundan kabinine, şanzımanına kadar birçok parça özellikle Türkiye piyasasının şartları göz önünde bulundurularak önce geliştiriliyor sonra üretiliyor. Geliştirme ve üretim bizim kendi fabrikamızda yapılıyor." dedi.

Robotlar üretime entegre ediliyor

Ankara ve Sakarya'daki fabrikanın robotlu üretimi ve süreç otomasyonuna yatırım yaptıklarını anlatan Marco Votta, Erenler fabrikasında Türkiye'deki tarım endüstrisinde ilk defa robotik boyama atölyesi açan şirket oldukları bilgisini verdi.

Son 5 yıldır robotların üretime entegresi için çalıştıklarını vurgulayan Votta, şöyle devam etti:

"Önceliğimiz insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek veya insan hatasının sıklıkla yaşanabildiği noktalara robot uygulamaları geliştirmek. Robot otomasyon projeleriyle iş güvenliği riskini ortadan kaldırmak ve kalitemizi çok daha üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Bir diğer önceliğimiz ise sıkıntı oluşturan süreçlerde üretim hızımızı artıracak, dolayısıyla üretim kapasitemizi ve üretkenliğimizi daha üst seviyeye taşıyacak bir yapının oluşturulması."

Anadolu Ajansı
Bu haber 7,130 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artık 90 lira
28 Şubat 2018 10:25		 KDV sistemi sil baştan değişiyor
28 Şubat 2018 08:40
Adana'da milyar dolarlık yatırım
28 Şubat 2018 07:30		 Ekonomiye can suyu paketi
28 Şubat 2018 06:10
Nakit evde saklanıyor, ihtiyaç olmadan kıyafet alınıyor
27 Şubat 2018 22:38		 Moody's Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükseltti
27 Şubat 2018 22:23
BES'e torba yasa ile yeni düzenleme geliyor
27 Şubat 2018 20:54		 TAV, Antalya Havalimanı için anlaşma sağladı
27 Şubat 2018 19:13
Yeni KDV kanunu Meclis'e sevk edildi
27 Şubat 2018 16:29		 Çiftçinin mazot desteği arttı gübre sabit kaldı
27 Şubat 2018 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, vefat ettikten sonra görevine iade edildi
Bu şayia bir ayıp olarak Diyanet'e yeter: Kuran Kursu öğreticisi alımında torpil iddiaları
Erdek Belediyesi, ilana kimse başvurmasın diye şu şartları koydu
'Kaya tuzunda radyoaktif madde'
ABD: Suriye'deki ateşkes kararı Türkiye'yi de kapsıyor
600 mağdur yeniden yargılama bekliyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'ilkeler ittifakı'na yeşil ışık
Ekonomiye can suyu paketi
'Gerçek' babaya tazminat şoku
FETÖ'nün gaygubet evlerine operasyon: 17 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Polat Alemdar 2
filozof 1
alyan anahtarı 1
vergi iade zarfı doldurmak 5
kreşteki çocuklara terlik ve tekmeyle dayak atılması 1
kadinlarin otomobil kullanmasi 1
hoşgeldin 3
dokuzsekiz 7
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 2
devlet bahçeli 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam