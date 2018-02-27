Türk mühendislerin ürettiği traktörler dünya pazarında

Türk mühendisler tarafından tasarlanan, TürkTraktör'ün Ankara ve Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikalarında üretilen traktörler, Türkiye'nin yanı sıra 130'dan fazla ülkeye gönderiliyor.

New Holland, Case IH ile Steyr marka traktörleri üreten ve Türkiye traktör pazarında önemli bir paya sahip olan TürkTraktör'de Türk mühendislerin geliştirdiği yerli traktör motorunun da yapımı sağlanıyor.

Dünya Klasında Üretim (WCM) metotlarıyla yürüttüğü üretim sistemi sayesinde TürkTraktör'ün Ankara tesisi 2016, Sakarya Erenler tesisi ise 2017'de "Bronz Fabrika" unvanı almaya hak kazandı.

"Yeşil Bina" konseptiyle hayata geçen ve birbirine paralel boya öncesi, boya ve boya sonrası olmak üzere altı montaj hattı bulunan Erenler fabrikasında ergonomik çalışma şartları sunularak, düşük enerji ve su tüketiminin yanı sıra güneş ışığından maksimum düzeyde yararlanılarak doğa dostu üretim destekleniyor.

"Traktör parçaların tamamına yakını Türkiye'de üretiliyor"

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bini Sakarya'daki fabrikada olmak üzere TürkTraktör'de 3 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Yılda yaklaşık 50 bin traktör ürettiklerini ve üretimin yaklaşık 4'te birinin 130'dan fazla ülkeye satıldığını belirten Votta, "Elbette biz de bazı parçaları dışarıdan tedarik ediyoruz ancak üretimimizin yüzde 80'ininden fazlası yerli. Gururla ifade etmek isteriz ki tesiste üretilen traktör parçalarının neredeyse hepsi Türkiye'de Türk mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Burada üretilen traktörlerdeki ithal parça oranı çok düşük." diye konuştu.

Votta, ithal ettikleri parçaların da enjeksiyon sistemindeki ufak bir parça gibi uzmanlık gerektiren parçalar olduğunu vurgulayarak, "Ama bu fabrikadaki traktörlere baktığınızda motorundan kabinine, şanzımanına kadar birçok parça özellikle Türkiye piyasasının şartları göz önünde bulundurularak önce geliştiriliyor sonra üretiliyor. Geliştirme ve üretim bizim kendi fabrikamızda yapılıyor." dedi.

Robotlar üretime entegre ediliyor

Ankara ve Sakarya'daki fabrikanın robotlu üretimi ve süreç otomasyonuna yatırım yaptıklarını anlatan Marco Votta, Erenler fabrikasında Türkiye'deki tarım endüstrisinde ilk defa robotik boyama atölyesi açan şirket oldukları bilgisini verdi.

Son 5 yıldır robotların üretime entegresi için çalıştıklarını vurgulayan Votta, şöyle devam etti:

"Önceliğimiz insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek veya insan hatasının sıklıkla yaşanabildiği noktalara robot uygulamaları geliştirmek. Robot otomasyon projeleriyle iş güvenliği riskini ortadan kaldırmak ve kalitemizi çok daha üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Bir diğer önceliğimiz ise sıkıntı oluşturan süreçlerde üretim hızımızı artıracak, dolayısıyla üretim kapasitemizi ve üretkenliğimizi daha üst seviyeye taşıyacak bir yapının oluşturulması."