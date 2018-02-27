Sağlık çalışanlarının yıpranma payı hakkı müjdesi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Türk Tabipler Birliği, bu ülkede sağlık çalışanları vurulduğunda, ambulanslara ve sağlık ocaklarına roket atıldığında sessiz kalırken ne zaman terörle mücadele edilse sanki savaşmış gibi gösterip HDP'nin ağzıyla 'barış' naraları atarak teröre destek veren açıklamalar yapıyor." dedi.

Memiş, Sağlık-Sen Osmaniye Şubesinin bir düğün salonunda düzenlediği İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin yıllardır zor bir dönemin içinde olduğunu anlatan Memiş, "Bu ülke üzerinde oynanan oyunlara şahitlik ettik. İçimizdeki hainler, ülkemizi bölme operasyonları çekerken, biz her türlü oyunu bozduk ve bozmayada devam edeceğiz." diye konuştu.

Memiş, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek "Zamanında 3 kıtaya hükmetmiş ve gittiği her yere nizam getirmiş bir milletin torunlarının sınırlarını ve mazlumları korumak gibi bir sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

Türk Tabipler Birliğini eleştiren Memiş, şöyle devam etti:

"Türk Tabipler Birliği, bu ülkede sağlık çalışanları vurulduğunda, ambulanslara ve sağlık ocaklarına roket atıldığında sessiz kalırken ne zaman terörle mücadele edilse sanki savaşmış gibi gösterip HDP'nin ağzıyla 'barış' naraları atarak teröre destek veren açıklamalar yapıyor. Onlar ne kadar terör yandaşlığı yapsa da 550 bin sağlık çalışanı ordumuzun ve başkomutanımızın arkasında olduğumuzu gösterdik."

- Yıpranma payı

Memiş, sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarının başında yıpranma payı hakkı olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, yıpranma payı hakkımızın verileceği müjdesini vermişti. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız bu hakkımızın takipçisi olacağını söylemişti. Gelirken sayın bakanımızla görüştük. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının yıpranma payı hakkı meclise gelecek. Bunun müjdesini buradan vermek istiyorum."

Konuşmanın ardından Zeytin Dalı Harekatı'nda gönüllü olarak çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi çalışanlarına plaket verildi.