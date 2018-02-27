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ABD'den yeni Afrin açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Türkiye'nin Afrin harekatının DEAŞ'la mücadeleyi zayıflattığını ileri sürdü.
27 Şubat 2018 22:58
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ABD'den yeni Afrin açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Rusya ve İran'ın ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı sarsmaya çalıştığını öne sürdü.

Orgeneral Votel, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde "Terörizm ve İran: Ortadoğu'da Savunma Sınamaları" başlıklı oturumda konuştu.

Oturum sırasında Güney Carolina eyaletinden Cumhuriyetçi Vekil Joe Wilson, Orgeneral Votel'e, "Türkiye yaklaşık yüz yıldır ABD'nin değerli bir müttefiki, bir NATO üyesidir. Kore Savaşı'ndan başlamak üzere özgürlük için Amerikalılarla yan yana savaştı. Bu önemli ittifakımızı devam ettirmek için neler yapılıyor?" sorusunu yöneltti.

Soruya cevap verirken zorlanan Votel, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede son derece önemli rol oynadığını belirterek, "Türkiye'nin PKK terörizmi konusunda ciddi kaygıları var. Tabii bu sahada birlikte çalıştığımız bazı ortaklarımız ile gerginliğe neden oldu. Prensip olarak buna günlük olarak ortaklarımızla yaptıklarımız konusunda Türkiye'ye karşı şeffaf, açık ve samimi şekilde yaklaşıyoruz." dedi.

Votel bu sabah Türk mevkidaşıyla görüştüğünü ve Türkiye ile bilgi paylaşımı noktasında iletişim kanallarının olabildiğince profesyonel ve açık olduğunu vurguladı.

ABD'li komutan, ABD ile Türkiye arasındaki tansiyonun PKK ile YPG arasındaki ayrımı yapmamasından kaynaklandığını da iddia etti.

- ABD'nin YPG'ye desteği

Votel, ABD'nin YPG'ye verdiği desteği Türkiye'ye nasıl açıkladığına ilişkin soruya da "Bizim yaklaşık eşit ölçüde Arap ve Kürtlerden oluşan, hatta Arapların çoğunlukta olduğu SDG (PYD/PKK) çatısı altında savaşan Kürt müttefiklerimiz DEAŞ karşısında en etkili güç oldular. Bu savaşı bitirmek için onlara ihtiyacımız var. Bu, kabul etmemiz gereken başlıca prensiplerden biri." yanıtını verdi.

Votel, Türkiye'nin bu konudaki kaygılarını ise "şeffaflıkla" karşıladıklarını savundu.

- Rusya'yı suçladı

Votel'in hem oturumdaki konuşmasında hem de yazılı açıklamasında Suriye konusunda Rusya'yı suçlaması dikkati çekti.

Komiteye sunduğu yazılı açıklamada Votel, "Rusya ve İran, Suriye'de zalim bir rejimi güçlendiriyor, Irak ve Afganistan'da ABD'nin askeri etkisini sınırlandırmaya ve Türkiye ile ABD arasında uzun yıllara dayanan stratejik ortaklığı sarsmaya çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Sözlü olarak da Rusya'nın Suriye'deki birçok sorunun kaynağı olduğunu ileri süren Votel, şöyle konuştu:

"Moskova, Suriye'deki tüm taraflar, Suriye rejimi, İran, Türkiye, SDG, ABD ve diğer koalisyon ortakları arasındaki tansiyonu körükleyip, daha sonra da anlaşmazlıkları çözen bir arabulucu gibi davranıyor, tüm tarafların altını oyarak ve pazarlık konumlarını zayıflatarak hem kundakçıyı hem de itfaiyeciyi oynuyor."

Rusya'nın Suriye'deki rolünü "oldukça istikrarsızlaştırıcı" şeklinde nitelendiren Votel, Rusya'nın ya Suriye krizini çözemediğini ya da çözmek istemediğini savundu.

- "ABD, Suriye'de İran'a karşı koymaya çalışmıyor"

İran'ın Ortadoğu bölgesinde halen ABD menfaatleri için en büyük tehdit olduğunu söyleyen Votel, İran ile Suudi Arabistan arasındaki rekabetin bölgede birçok güvenlik ikilemine yol açtığını belirtti.

Tahran'ın Yemen'de Husilere destek verdiğini, Riyad'ın da Lübnan'da Hizbullah'ın etkisini kırmaya çalıştığını söyleyen Votel, İran'ın bölgede "Şii Hilali" olarak bilinen bir etki alanı oluşturma çabasında olduğunu ifade etti.

ABD'nin Suriye'de İran'a karşı koymaya çalışmadığını ileri süren Votel, "İran'ın, dünyanın bu bölgesinde peşinde olduğu hedeflere yönelik dolaylı bir etkimiz olabilir." dedi.

Votel, "İran'ın Tahran'dan İsrail sınırına kadar bir etki hattı oluşturmasına" ilişkin soruya da "bunun ABD açısından kabul edilemez olacağı" vurgusuyla yanıt verdi.

- İdlib'e müdahale sinyali

DEAŞ'ın yenilmesiyle birlikte Suriye'de ayrışmanın artacağını ifade eden Votel, "(DEAŞ'ın ilan ettiği sözde) Hilafet bertaraf edilirken ve DEAŞ tehdidi ortadan kaldırılırken bu sorunların altında yatan ana sorunun ve ülkedeki sorunların ortaya çıkmasına neden olan asıl konuların geri dönüşünü göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İran destekli güçlerin İsrail sınırına yakın bölgelerde toplandığına ve özellikle de Golan bölgesinde İsrail'e yönelik tehdit teşkil ettiklerine dair yorumlara katıldığını belirten Votel, Suriye'nin güney batısında söz konusu olan olaylara Rusya'nın da taraf olduğunu ve Moskova'nın buradan sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Votel, bu alanların dışında İdlib gibi bölgelerde "radikal grupların toplanması" konusunda kaygılarının bulunduğunu da belirtti.

ABD'li komutan, "Özellikle de İdlib gibi yerler, birçok kötü örgütün toplanma alanları haline geliyor ve en nihayetinde bunlarla ilgilenmek gerekecek. İlgilenilmezse daha büyük sorun olacakları konusunda kaygılıyım." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı
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