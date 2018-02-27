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Kerkük petrolü Türkiye üzerinden ihraç edilecek
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihraç edileceğini söyledi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihraç edileceğini söyledi.
Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Kerkük petrolünün ihracatıyla ilgili soruyu yanıtlayan İbadi, söz konusu petrolün Ceyhan limanı üzerinden yeniden ihracı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile anlaşmaları olduğunu belirterek, "IKBY ile aramızdaki anlaşmazlıkları da ileride çözme konusunda mutabıkız." dedi.
Başbakan İbadi, konuyla ilgili Türkiye ve IKBY ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
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