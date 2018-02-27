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112'yi meşgul edenlere para cezası yağdı

MUĞLA 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayan 20 kişiye, 'Kabahatler Kanunu'na göre 250'şer lira para cezası uygulandı. Görevli personele hakaret ve taciz gibi aramalar yapan 16 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.
27 Şubat 2018 23:23
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112'yi meşgul edenlere para cezası yağdı

MUĞLA 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayan 20 kişiye, 'Kabahatler Kanunu'na göre 250'şer lira para cezası uygulandı. Görevli personele hakaret ve taciz gibi aramalar yapan 16 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısı yapıldı. Yılda 2 kez düzenlenen GAMER toplantısının ilki, Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Salonu'nda yapıldı. Toplantıda; 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2017 yılı faaliyetleri ve acil durumlar ile toplumsal olaylarda hızlı müdahalede bulunmak ve karar almayı sağlamak amacıyla kurulan GAMER çalışmaları hakkında birim sorumluları tarafından sunum yapıldı.

Acil Çağrı Merkezi'ne 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında 782 bin 458 çağrı geldiği, bu çağrıların 255 bin 837'sinin asılsız çağrı, 526 bin 621 çağrının ise asıllı çağrı olduğu belirtildi.

PARA CEZASI VE SUÇ DUYURUSU

Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz arayan 20 kişiye 250'şer lira idari para cezası uygulandığı, merkezde görevli personele hakaret, taciz gibi aramalar yapan 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Toplantıda Vali Esengül Civelek tarafından yapılan değerlendirmede; 112 Acil Çağrı Merkezi'nde asılsız çağrı oranının yüzde 90'dan yüzde 33'e, çağrı alıcı karşılama süresinin 2017 yılı için 30 saniyeden 22 saniyeye düştüğü, kurumların görüşme sürelerinde 2016 yılına göre kayda değer bir düşüş olmasının memnuniyet verici olduğu dile getirildi.

İl Güvenlik ve Acil Durum Merkezi'nin faaliyetleri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından Vali Civelek, 112 Acil Çağrı Merkezinin gösterdiği başarılı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Civelek, turizm nedeniyle yabancı misafirlere sunulan acil çağrı hizmeti ile yabancı ülkelere karşı başarılı bir temsil örneği sergilediğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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