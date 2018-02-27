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Vazife malülü üsteğmen kanundan yararlanmak istiyor

KIRKLARELİ'nde lav mermisinin patlaması sonucu yaralanınca vazife malulü olan emekli üsteğmen Kemal Özkan (58), hakların iyileştirilmesine yönelik 2013 yılında çıkarılan yasadan yararlanamadığını belirterek "2012 yılından önceki olaylar kapsam dışı kaldı. Bizler de kanundan yararlanmak istiyoruz" dedi.
27 Şubat 2018 23:28
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Vazife malülü üsteğmen kanundan yararlanmak istiyor

KIRKLARELİ'nde lav mermisinin patlaması sonucu yaralanınca vazife malulü olan emekli üsteğmen Kemal Özkan (58), hakların iyileştirilmesine yönelik 2013 yılında çıkarılan yasadan yararlanamadığını belirterek "2012 yılından önceki olaylar kapsam dışı kaldı. Bizler de kanundan yararlanmak istiyoruz" dedi.

Eskişehir'de yaşayan 3 çocuk babası Kemal Özkan, 1984 yılında üsteğmen olarak görev yaptığı Kırklareli'de ağır silah atışlarında lav mermisinin patlaması sonucu yaralanıp sol gözünü kaybetti. Özkan, bu olayın ardından vazife malulü olarak emekli edildi.

KAPSAM DIŞI KALDI

2013 yılında çıkarılan yasayla vazife malullerinin haklarında iyileştirme yapıldığını anlatan Kemal Özkan, ancak yasanın 2012'den önceyi kapsamadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Patlayıcı maddeler etkisiyle malul olanlar da çıkarılan 2 bin 330 sayılı yasa kapsamına alındı. Vazife malullerinin sosyal ve ekonomik hakları iyileştirildi. Ancak, koydukları geçici bir ek madde ile 2012 yılından önceki olaylar kapsam dışı kaldı. Çıkan kanundan yararlanamadım. Dağda-ovada, karada-denizde, doğuda-batıda veya öncesi-sonrası diye ayrım yapıldığı zaman vazife malulleri arasında biz bu durumdan çok acılar çekiyoruz, kahroluyoruz. Bizler de 2 bin 330 sayılı yasa kapsamından değerlendirilmek istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Biz bağış, lütuf veya başka bir şey istemiyoruz. Biz de vazife malulüyüz, biz de görev başında gazi olduk. Tarih koyarak, doğu-batı, kara-deniz, öncesi-sonrası denilerek bizler mağdur ediliyoruz. Yetkililer haklı olduğumuzu, ileride yapılacak düzenlemelerde durumu göz önüne alacaklarını söyledi. Ancak 6 yıl geçmesine rağmen halen bir adım atılamadı. Bizler için 'ne verilse azdır' denmesine rağmen bu şekilde yaklaşık bin kişi mağdur edilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Genelkurmay'a, Kara Kuvvetleri'ne, BİMER'e yazılar yazdım, 'talepleriniz değerlendirilmektedir' şeklinde cevaplar aldım."
Doğan Haber Ajansı
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